Москва, 16 марта, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Агентство инноваций Москвы стало победителем всероссийской премии в области управления персоналом на HR-рынке Trainings 2022 за лучшую организацию и сопровождение начала карьеры в государственном секторе, сообщается на портале мэра столицы.

Инновации

С 2019 года количество специалистов, прошедших стажировку в агентстве, выросло на 50%. За три года Агентство инноваций Москвы стало карьерным лифтом для почти 300 молодых специалистов, работающих с технологиями и инновациями.

Молодых специалистов, работавших в агентстве, приглашают на работу в департаменты транспорта, IT-технологий, в органы исполнительной власти и разные подведомственные структуры правительства Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Москву удостоили престижных наград в сфере цифровизации, туризма и развития креативных индустрий.

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