Владивосток, 16 марта, 2022, 19:44 — ИА Регнум. В Приморье в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» проводится профессиональное обучение и переобучение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строитель

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Профессиональное обучение могут пройти жители 50 лет и старше, женщины с детьми школьного возраста, женщины в декрете, молодёжь до 35 лет включительно. В этом году новую профессию смогут получить 5001 человек.

«С помощью нацпроекта безработные, находящиеся в трудной жизненной ситуации приморцы получают бесплатно новые профессии. При этом обязательное условие, что не менее 75% прошедших обучение должны быть трудоустроены. Центры занятости населения располагают различными вакансиями, так что после обучения всегда есть выбор», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье зафиксировано 62 798 различных вакансий. Больше всего требуются специалисты строительной сферы.