Брюссель, , 09:23 — REGNUM На программу по «укреплению свободы выражения мнений» и «защите прав журналистов» в Северной Македонии, которая является кандидатом для вступления в Европейский союз, намеревается выделить сумму €500 тыс. Европейская комиссия (ЕК). Об этом 16 марта говорится в описании гранта ЕК, которое приводит RT.

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«Глобальная цель данного запроса предложений — укрепление свободы выражения мнений путём расширения роли различных медиаассоциаций или организаций гражданского общества, активно продвигающих и поддерживающих эффективную защиту трудовых и социальных прав журналистов», — указывается в документе.

Кроме того, отмечается, что содействие государственным структурам Северной Македонии в создании и исполнении законов, норм и правил «в сфере защиты экономических и социальных прав журналистов и работников СМИ» — это один из приоритетов указанной программы.

Помимо того, добавляется, что также такими приоритетами являются продвижение профессиональных стандартов и расширение возможностей журналистов, и повышение знания граждан страны о значимости рассматриваемой профессии.

При этом уточняется, что общий бюджет указанной программы составит €500 тыс. и минимальный размер гранта не должен быть более €90 тыс., а максимальный — €150 тыс. Заявку на его получение могут подавать в том числе зарегистрированные в Северной Македонии некоммерческие организации или организации гражданского общества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в президенты Франции Валери Пекресс заявила, что ЕС следует избегать нового расширения, в том числе за счет Украины.