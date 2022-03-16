Симферополь, , 09:21 — REGNUM Торговые объекты на территории Крыма, которые принадлежат гражданам Украины, выступающим за дестабилизацию обстановки, могут быть арестованы и изъяты. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире канала «Россия 24» 15 марта.

Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru

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«Есть ряд украинских деятелей, которые на сегодняшний день, которые выступают за нагнетание обстановки, за дестабилизацию. По ним ведутся работы в правоохранительных структурах. Ряд крупных торговых объектов будут рассмотрены как потенциальные объекты для наложения ареста и изъятия в пользу России», — сказал Аксёнов.

Глава Крыма добавил, что граждане, финансирующие операции против российских военнослужащих, не могут вести бизнес на территории Крыма.