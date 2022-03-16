Оренбург, , 09:21 — REGNUM В Оренбурге суд вынес приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в нападении на таксиста. Об этом сообщает пресс-служба Оренбургского областного суда.

Такси Дарья Драй © ИА REGNUM

Установлено, что оренбуржец, находясь в такси, похитил телефон водителя и вышел из автомобиля. Когда таксист потребовал вернуть похищенное, то злоумышленник сбил его с ног, нанес удар по голове бутылкой с вином и начал избивать. Затем налетчик потребовал деньги и сорвал с шеи своей жертвы цепочку с позолотой. Таксисту удалось уехать с места происшествия.

Суд приговорил фигуранта уголовного дела к четырем годам лишения свободы с ограничением свободы на срок два года. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Осужденный посчитал вердикт суровым и оспорил его, но тщетно.