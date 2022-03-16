Астана, 16 марта, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В Казахстане нужно учредить Конституционный суд. Об этом 16 марта заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев выступая с посланием народу в парламенте.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Предлагаю создать Конституционный суд в стране. Генеральному прокурору и уполномоченному по правам человека также должна быть предоставлена возможность обращения в Конституционный суд», — сказал Токаев.

Президент отметил, что это должно способствовать тому, чтобы Казахстан стал справедливым и правовым государством. Кроме того, Токаев заявил, что нужно сократить полномочия президента и часть из них передать парламенту.

Стоит отметить, что Конституционный суд в Казахстане был учреждён в декабре 1991 года. В августе 1995 года была принята новая конституция республики, которая ввела новый орган — Конституционный совет. Конституционный суд тогда был упразднён.