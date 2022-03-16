Москва, 16 марта, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Российская система качества дала рекомендации по переносу данных на отечественные онлайн-сервисы. Рекомендации опубликованы на сайте организации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Социальные сети

Отмечается, что российские компании используют отечественные хостинги, где информация пользователей находится в облачном хранилище. Именно российские сервисы несут ответственность за сохранность данных.

«Российские облака защищают персональные данные не хуже иностранных сервисов, соблюдая все уровни защиты, согласно международным требованиям безопасности», — пояснил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.

Роскачество рекомендует пользователям перенести письма с зарубежных почтовых ящиков на отечественные. Для этого можно настроить или сборщик почты на том почтовом ящике, куда вы хотите перенести письма с других аккаунтов, или осуществить экспорт содержимого того почтового ящика, откуда вы переносите информацию, уточнили в организации.

Также пользователям посоветовали привязать Apple ID к российскому адресу почты. Данные из облачных хранилищ Google и Apple также стоит перенести на смартфон, жесткий диск компьютера и ноутбука или облако, чьи серверы размещены на территории России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доступ к социальной сети Instagram был ограничен на всей территории России с 00:00 мск 14 марта по требованию Роскомнадзора.