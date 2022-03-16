Париж, 16 марта, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон проведет первое предвыборное собрание 2 апреля 2022 года. Об этом, как сообщило BFM TV, стало известно из окружения кандидата в президенты.

En-marche.fr Эммануэль Макрон

Эта, наверное, единственная встреча с избирателями, которая состоится перед первым туром президентских выборов во Франции.

Президент Франции проводит экспресс-кампанию. После выдвижения своей кандидатуры на переизбрание в начале марта глава государства совершил несколько поездок в качестве кандидата в президенты страны. Эммануэль Макрон также заявил, что не хочет участвовать в дебатах с другими кандидатами до первого тура выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции «не исключает»поездки в Москву или Киев, но «условия для совершения этих поездок в ближайшие дни не соблюдены».