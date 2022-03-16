* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:15 — REGNUM Мали Хан, заключённый бывшего правительства и член «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), недавно был назначен заместителем начальника штаба армии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Он был освобождён из тюрьмы в числе других заключённых три года назад, для стимулирования начала мирных переговоров между правительством и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Радикалы заявили, что Мали Хан был назначен заместителем начальника штаба по приказу муллы Хайбатуллы.

Кари Фасихуддин является начальником штаба армии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и одним из немногих таджикских членов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые были назначены на важную военную должность в правительстве группировки.

Некоторые эксперты говорят, что Мали Хан назначен контролировать кари Фасихуддина.

Сообщается, что Хаджи Мали Хан находился в заключении в тюрьме Баграм.

Мали Хан, Анас Хаккани и Хафез Абдул Рашид были тремя членами «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые были освобождены из тюрьмы осенью 2019 года в обмен на двух профессоров Американо-афганского университета, чтобы начать мирные переговоры.