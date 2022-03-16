Саратов, 16 марта, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В Саратовской области в отношении бывшего первого заместителя министра природных ресурсов и экологии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Лесной пожар

В июле 2020 года первый замминистра природных ресурсов и экологии Саратовской области, являясь должностным лицом, используя свои служебные полномочия, дал незаконное указание своим подчиненным не регистрировать лесной пожар, произошедший на территории Саратовского района. В результате лесные насаждения гослесфонда были уничтожены. Ущерб составил более 3 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратове двоих руководителей фирм обвиняют в мошенничестве, присвоении и растрате в особо крупном размере, а также злоупотреблении полномочиями в коммерческих организациях.

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