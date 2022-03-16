Красноярск, , 09:13 — REGNUM В Красноярске в суд направлено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое заболевание школьников иерсиниозной инфекцией (ч. 1 ст. 236 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 16 марта в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Овощи Иван Шилов © ИА REGNUM

Расследование уголовного дела по факту массового отравления школьников в Советском и Октябрьском районах Красноярска завершено. Обвинение предъявлено директорам СПК «Аленушка», ООО «Респект» и ООО «Развитие».

В СПК «Аленушка» занимались выращиванием и хранением овощей. С 18 декабря 2020 года по 27 февраля 2021 года директор СПК в рамках заключённого договора осуществил поставку сырых овощей, заражённых иерсиниозной инфекцией, в ООО «Респект». Там занимались первичной переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых.

По данным следствия, в СПК «Аленушка» не проверили санитарно-эпидемиологическое состояние овощехранилища, не провели мероприятия по защите от грызунов, своевременной и качественной переборке овощей от гнили.

В свою очередь, ООО «Респект» также с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований осуществило поставку заражённых сырых овощей в ООО «Развитие». Это предприятие поставляло овощи в школы Советского и Октябрьского районов Красноярска.

Сотрудники пищеблоков руководствовались инструкцией по обработке сырых овощей, утверждённой руководителем ООО «Развитие». В ней отсутствовал пункт об ошпаривании сырых овощей.

Из заражённых иерсиниозной инфекцией сырых овощей приготовили блюда для школьников. Это привело к массовому отравлению 126 детей в возрасте от семи до 16 лет — учащихся школ Советского и Октябрьского районов.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Красноярского края после массового отравления учащихся заявили о модернизации системы организации питания школьников.

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