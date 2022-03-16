Астана, 16 марта, 2022, 09:10 — ИА Регнум. В Казахстане необходимо ввести законы, которые будут запрещать президенту республики состоять в какой-либо политической партии. Об этом 16 марта заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев выступая с посланием народу в парламенте.

Официальный сайт президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

«Предлагаю законодательно оформить обязанность президента прекратить членство в партии на период своих полномочий», — сказал казахстанский лидер.

Токаев отметил, что это условие нужно для того, чтобы у всех партий были равные возможности. Тогда поднимется уровень политической конкуренции в стране.

Напомним, первый президент Казахстана Нурсултан Назарабаев был также лидером партии «Нур Отан» (сейчас — «Аманат»). Он продолжал её возглавлять после ухода с поста. После январских беспорядков Токаев лишил Назарбаева руководящих полномочий, которые тогда у него были. В феврале Назарбаев ушел с поста председателя партии, и её возглавил Токаев. Действующий президент объявил, что «Нур Отан» нуждается в трансформации.