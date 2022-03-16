Самара, 16 марта 2022, 09:12 — REGNUM Автодорогу «Восточный — Верхние Росташи» перекрыли в Большечерниговском районе Самарской области. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Сообщается, что в настоящее время там идут работы по расчистке дорожного полотна: привлечено три единицы техники.
По информации Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе объявлен «желтый» уровень опасности. Так, днем 16 марта в регионе ожидается метель, видимость до 1000 метров.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области четырех чиновников оштрафовали за плохую уборку снега.