Самара, 16 марта, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Автодорогу «Восточный — Верхние Росташи» перекрыли в Большечерниговском районе Самарской области. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Цитата из группы «Инцидент Рубцовск» («ВКонтакте») В Алтайском крае замело дорогу, ведущую в посёлок пос. Октябрьский Змеиногорского района

Сообщается, что в настоящее время там идут работы по расчистке дорожного полотна: привлечено три единицы техники.

По информации Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе объявлен «желтый» уровень опасности. Так, днем 16 марта в регионе ожидается метель, видимость до 1000 метров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области четырех чиновников оштрафовали за плохую уборку снега.