Кабул, , 09:10 — REGNUM Сотрудники полиции провинции Фарах в Афганистане сообщили, что неизвестные вооружённые люди убили бывшего сотрудника правительственных сил безопасности.

Убийство Mate Marschalko

Ареф Адиль, представитель полиции Фараха, сообщил «8 Собх», что в пятом районе города Фарах неизвестные боевики убили солдата подразделения быстрого реагирования бывшего правительства.

Жертву звали Султан Мохаммад, и ранее он работал в службе национальной безопасности провинции. Адиль сообщил, что предпринимаются усилия по поимке преступников.

Свидетели инцидента сообщили газете, что у бывшего солдата был магазин в Фарахе.

Необходимо отметить, что в последнее время в разных частях страны увеличилось количество убийств бывших правительственных солдат. В последнем случае в Мазари-Шарифе были убиты двое бывших военнослужащих.