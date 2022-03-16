Сеул, , 09:09 — REGNUM Несколько иностранных и отечественных производителей и импортёров отзовут транспортные средства с рынка Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

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Согласно опубликованным данным, речь идёт о транспортных средствах Hyundai, KIA, Ford, Porsche. Всего будет отозвано 92 450 транспортных средства 12 моделей.

Известно, что производители устранят проблемы на месте с топливным шлангом во внедорожнике KIA Sorento, буксировочным тросом и задней подвеской во внедорожнике Ford Explorer, с ремнем безопасности в электромобиле Porsche Taycan.

В случае самостоятельного ремонта компании обязуется возместить затраченные на ремонт средства.