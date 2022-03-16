Москва, 16 марта, 2022, 09:09 — ИА Регнум. По состоянию на февраль текущего года среднее число действующих кредитов у заемщиков в России составило 2,2. Об этом 16 марта рассказали в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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Как отметили в пресс-службе, слова представителя которой приводит RT, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее этот показатель увеличился на 0,1%.

При этом директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков уточнил, что при рассмотрении возрастной структуры заемщиков в России, за год среднее число действующих кредитов больше всего увеличилось в возрастных диапазонах до 30 лет (на 0,2 единицы)

«В свою очередь, у заёмщиков в возрастных группах от 30 до 60 лет среднее количество кредитов выросло менее значительно — на 0,1 единицы. В возрастных группах старше 60 лет данный показатель остался без изменений», — добавил он.

Также Волков добавил, что самое большое среднее число кредитов (но не наибольшая закредитованность) имеется у заемщиков в возрасте 25 до 30 лет (2,4 кредита) и от 30 до 40 лет (2,3).

«В свою очередь, наименьшее количество кредитов на заёмщика отмечено у граждан старше 65 лет (1,8) и от 60 до 65 лет (1,9)», — пояснил директор по маркетингу НБКИ

Кроме того, он рассказал, что закредитованность измеряется с помощью показателя долговой нагрузки (ПДН).

«Это отношение платежей клиента по всем действующим обязательствам (не только ипотечным) к его среднемесячному доходу. Иными словами, кредиторов интересует вся долговая нагрузка заёмщика, а не только её ипотечная составляющая. И по состоянию на октябрь 2021 года среднее значение ПДН российских заёмщиков составило 26,49%, немного увеличившись по сравнению с предыдущей датой», — заключил Волков.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта максимальный размер займов для обращения граждан РФ за «кредитными каникулами» определило российское правительство, соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.