Кабул, , 09:07 — REGNUM Согласно сообщению, полученному Afghanistan International, маршал Абдул Рашид Дустум, лидер Национального исламского движения Афганистана (НИДА), отказался встретиться с министром иностранных дел «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Пресс-секретарь Дустума подтвердил эту новость, заявив, что лидер движения не считает Амир Хана Моттаки главным лицом, принимающим решения, поэтому не желает с ним встречаться.

Афганистан

«Мы одобряем это решение. Были предприняты попытки организовать встречу. Но маршал Дустум считает, что Моттаки не играет решающей роли в принятии фундаментальных решений», — пояснил в интервью телеканалу Эхсан Ниру, пресс-секретарь Дустума.

«Помимо пустых разговоров, у него есть определённые предложения по решению проблем Афганистана. Вот почему маршал отказался встретиться с ним», — добавил он.

Амир Хан Моттаки несколько дней находился в Турции, чтобы принять участие в дипломатическом саммите в Анталье и 15 марта посетил посольство Афганистана в Анкаре. Он также встретился с рядом афганских граждан.

Маршал Дустум находится в Турции с момента падения Исламской Республики Афганистан и пока не начал военной деятельности.