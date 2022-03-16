Оренбург, 16 марта, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В Оренбурге утром 16 марта сгорел автомобиль. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области.

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Сигнал о пожаре на ул. Салмышской поступил в диспетчерский центр в 08:48 по местному времени (06:48 мск). Горел автомобиль Ford Focus.

На тушение огня потребовался один час. В ликвидации пожара задействовали два пожарных расчета. Машина сгорела полностью. Погибших и пострадавших нет.