Париж, 16 марта, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он «не исключает» поездки в Москву или Киев, но «условия для совершения этих поездок в ближайшие дни не соблюдены». Об этом, как передает BFM TV, глава государства заявил на встрече с украинскими беженцами.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

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"Я не исключаю эту политическую инициативу, я сделаю это, когда посчитаю, что это может быть полезно и принесет ощутимый результат», — заявил президент Франции на полях встречи с украинскими беженцами в департаменте Мен и Луара.

«Но сегодня не соблюдены условия, чтобы совершить такую поездку, которая, вероятно, изменит ситуацию», — добавил глава государства.

Эммануэль Макрон также заявил, что планирует продолжать дискуссии с лидерами России и Украины, интенсивную работу в рамках ЕС, а также расширить контакты с Соединенными Штатами и Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции выразил желание «помешать» России, отправляясь с визитом в департамент Мен и Луара.