Челябинск, , 09:03 — REGNUM В Челябинской области 18 марта отметят восьмую годовщину возвращения Крыма и Севастополя в Россию. Акции пройдут в разных городах региона.

На пешеходной части улицы Кирова в «Открытом городе» откроется фотовыставка под названием «Крым и Россия: 8 лет вместе» откроется в «Открытом городе» 18 марта. Как сообщает региональное министерство культуры, в неё включены работы фотокорреспондентов. Выставку организовали Государственный исторический музей Южного Урала и Государственный архив Челябинской области.

Работать экспозиция будет до 1 апреля. Отметим, также в ряде муниципалитетов запланированы акции в поддержку Российской армии на Украине. В частности, участники флешмобов выстроятся в букву Z.