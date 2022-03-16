Донецк, 16 марта, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Два населённых пункта Донецкой Народной Республики, Гольмовский и Еленовка, подверглись обстрелу со стороны украинских вооружённых формирований. Об этом 16 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM Войска

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В представительстве рассказали, что в 8:35 по Гольмовскому из населённого пункта Дача было выпущено шесть снарядов калибром 122 мм. В 8:40 из Новомихайловки обстреляна Еленовка — по населённому пункту попали пять снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА, Вооружённые силы Украины устроили обстрел населённого пункта Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики.