Белогорск, Амурская область, 16 марта, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Глава Белогорска Амурской области Станислав Мелюков обратился к горожанам с просьбой в кратчайший срок рассчитаться по долгам за отопление. Ситуация в теплоснабжающем предприятии муниципалитета близка к критической, сообщил мэр в своём телеграм-канале 16 марта.

Admobninsk.ru Отопительный сезон

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Он обратился к жителям Белогорска с просьбой заплатить «Горэнерго» за оказанные услуги в кратчайший срок.

«Это очень важно, других вариантов привлечь средства на оперативное приобретение топлива у предприятия просто нет. Разумеется, будут предприняты все возможные меры по недопущению срыва отопительного сезона, но, поверьте, без оплаты долгов сделать это невероятно трудно. Надеюсь на понимание!» — отметил Станислав Мелюков.

Он пояснил, что объём долга белогорцев за тепло достиг 250 млн рублей. «Горэнерго» ежедневно тратит только на топливо 5 млн, а сборы с населения составляют 2−2,5 млн в день. Закупленного мазута хватит на 12 суток, а до окончания отопительного сезона осталось около 45 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджете главного городского теплоснабжающего предприятия образовался огромный кассовый разрыв, заявил Станислав Мелюков. Его причина — разница между заложенной при формировании тарифа стоимостью мазута и его фактической ценой.