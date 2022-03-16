Вашингтон, , 09:01 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Джозеф Байден вновь оконфузился. Это произошло во время его выступления 15 марта в Белом доме.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Американский лидер, объясняя отсутствие на запланированном мероприятии вице-премьера Камалы Харрис, пояснил, что её муж Дуглас Эмхофф заразился коронавирусом.

При этом он назвал супруга своего заместителя «мужем первой леди». В свою очередь жена Байдена и первая леди США Джилл, сидевшая рядом, подсказала ему, что мужем первой леди является он сам. Байден со смехом признал ошибку.

«Точно. Она права. Это я!» — ответил Байден.

Глава Белого дома также добавил, что Харрис решила не посещать мероприятие в Белом дома «в качестве предосторожности». Ранее она сдала тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

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Как сообщало ИА REGNUM, это далеко не первый подобный случай. Ранее Джозеф Байден неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис главой государства.

Кроме того, выступая 1 марта в Конгрессе США с ежегодным посланием «О положении страны». Байден оговорился и назвал жителей Украины «иранцами». Позднее он в ходе интервью перепутав Россию и Украину.