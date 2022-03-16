Джо Байден забыл, кто является первой леди США
Вашингтон, 16 марта, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Джозеф Байден вновь оконфузился. Это произошло во время его выступления 15 марта в Белом доме.
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Американский лидер, объясняя отсутствие на запланированном мероприятии вице-премьера Камалы Харрис, пояснил, что её муж Дуглас Эмхофф заразился коронавирусом.
При этом он назвал супруга своего заместителя «мужем первой леди». В свою очередь жена Байдена и первая леди США Джилл, сидевшая рядом, подсказала ему, что мужем первой леди является он сам. Байден со смехом признал ошибку.
Глава Белого дома также добавил, что Харрис решила не посещать мероприятие в Белом дома «в качестве предосторожности». Ранее она сдала тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.
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Как сообщало ИА REGNUM, это далеко не первый подобный случай. Ранее Джозеф Байден неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис главой государства.
Кроме того, выступая 1 марта в Конгрессе США с ежегодным посланием «О положении страны». Байден оговорился и назвал жителей Украины «иранцами». Позднее он в ходе интервью перепутав Россию и Украину.