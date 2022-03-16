Кишинёв, 16 марта, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Правительство Молдавии решило перехватить управление центром Moldexpo в Кишинёве, где организован самый большой в стране центр распределения и размещения беженцев с Украины. Об этом в ночь на 16 марта сообщил мэр молдавской столицы Ион Чебан в своём телеграм-канале.

Privesc.Eu Moldova Ион Чебан

Сначала он сообщил, что правительство решило закрыть центр, потом пресс-служба правительства сообщила, что украинских беженцев в Moldexpo продолжат принимать, но теперь этим будут управлять центральные власти.

«Это делается для того, чтобы объединить усилия по реализации Оперативного плана ООН по делам беженцев и оказанию услуг помощи беженцам с привлечением персонала», — говорится в сообщении пресс-службы.

Чебан такого решения не оценил. Он отметил, что сам узнал это только через мессенджер.

«Ночные рейдерские действия правительства!» — заявил мэр Кишинёва.

Он написал, что администрация города в течение трёх недель вкладывала средства в создание и развитие центра, а теперь правительство забирает всё себе. Чебан предположил, что это связано со скорым приездом в Молдавию президента Румынии, главы МИД Италии и главы Европейской комиссии.

Стоит отметить, что в Молдавии, по последним данным, находятся более 100 тыс. украинских беженцев.