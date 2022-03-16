Москва, , 09:00 — REGNUM У предприятий Москвы есть большое количество успешных проектов по производству импортозамещающей продукции, и город продолжает увеличивать число таких проектов, сообщается на портале мэра столицы.

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Высокотехнологичные компании, в том числе на условиях государственно-частного партнерства. производят качественную замену иностранным товарам в таких отраслях, как авиастроение, машиностроение, радиоэлектроника, стройматериалы.

Московские заводы способны удовлетворить и спрос на лекарства, детское питание и товары легкой промышленности. Москва уже заключила пять контрактов, общий объем инвестиций составит почти 13 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, для поддержки экономики Москвы особое внимание будет уделено вопросам импортозамещения, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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