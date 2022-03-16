Луганск, 16 марта 2022, 08:59 — REGNUM Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) обеспечили безопасный выход из-под обстрелов ВСУ для жителей города Рубежное, сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»
По его словам, в ходе продвижения на Северодонецком направлении, в частности на участке Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, военнослужащие Народной милиции по ходу освобождения территорий оказывают всестороннюю поддержку местному населению.
По словам одной из эвакуированных женщин, украинские военные выселяли их из квартир и сами сидели в них. «Они выселяли людей, идите — куда хотите. Шли и прятались, где была возможность», сказала женщина.