Луганск, 16 марта, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) обеспечили безопасный выход из-под обстрелов ВСУ для жителей города Рубежное, сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

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По его словам, в ходе продвижения на Северодонецком направлении, в частности на участке Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, военнослужащие Народной милиции по ходу освобождения территорий оказывают всестороннюю поддержку местному населению.

«Сегодня был организован гуманитарный коридор и вывоз из-под обстрелов местных жителей (Рубежного), которые находились там буквально в заложниках ситуации. Украинская армия эвакуироваться им не позволяла», — сказал он журналистам.

По словам одной из эвакуированных женщин, украинские военные выселяли их из квартир и сами сидели в них. «Они выселяли людей, идите — куда хотите. Шли и прятались, где была возможность», сказала женщина.