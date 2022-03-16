Новосибирск, 16 марта, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 16 марта, рядом с кинотеатром «Победа» открывается фотовыставка «#СвоихНеБросаем. Украина. Факты». Об этом сообщил губернатор Андрей Травников.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирск

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«На стендах представлены фотоматериалы, иллюстрирующие причины вооруженного конфликта на Украине, историю геноцида на юго-востоке страны, в ходе которого погибло и испытало тяготы большое количество мирных жителей ДНР и ЛНР, — написал в своём телеграм-канале Травников. — Противостояние, длящееся уже на протяжении 8 лет, привело к необходимости проведения специальной операции Вооруженных Сил России по демилитаризации и денацификации Украины и защите мирного населения Донбасса».

Глава Новосибирской области подчеркнул, что поддерживает идею организации такой выставки.