Москва, 16 марта, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Новые заявления властей Японии по Курильским островам сделаны в русле политики конфронтации США с Россией, решения навязываются Токио сверху. Об этом 16 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кристина Уколова ИА REGNUM Мария Захарова

«Сейчас абсолютно четко мы видим отсутствие собственной внешнеполитической линии у Японии в международных делах. Линия диктуется только Вашингтоном, она просто надиктовывается, она не формулируется в Токио с точки зрения национальных интересов, с точки зрения добрососедства», — сказала она в эфире радио Sputnik.

Также официальный представитель МИД России добавила, что готовые решения спускаются Токио сверху.

При этом Захарова отметила, что у России и Японии существовала прекрасная программа взаимодействия и сотрудничества, в которой стороны могли выводить приоритетные направления своего сотрудничества, однако эта повестка перестала быть актуальной, так как она не устраивала власти США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что премьер-министр Японии Фумио Кисида 16 марта может объявить о лишении России статуса наиболее благоприятствуемой нации в торговле.