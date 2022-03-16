Владикавказ, 16 марта, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В Северной Осетии открыто движение по Военно-Грузинской дороге. Спустя почти шесть суток первые автомашины вечером 15 марта смогли пересечь границу с Грузией. Автодорога открыта для всех видов автотранспортных средств, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Новости Владикавказа» КПП «Верхний Ларс»

«По состоянию на 20:00 15 марта 2022 года Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, пункт пропуска «Верхний Ларс» не работал с 9 марта. Причиной стали непогода на территории Грузии и невозможность обеспечить нормальные условия для движения по Военно-Грузинской дороге из-за снегопадов и угрозы схода лавин. Кроме того, остановлен был и другой путепровод в направлении Грузии — Транскавказская магистраль. Из-за длительного простоя на границе в сторону Закавказья скопились более 2,7 тыс. машин.

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