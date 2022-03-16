Астана, 16 марта, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В Казахстане нужно запретить на законодательном уровне родственникам президента республики быть чиновниками. Об этом 16 марта заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступая с посланием народу в парламенте.

Чиновник

«Для ближайших родственников президента будет введён законодательный запрет на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе», — сказал Токаев.

Он отметил, что президент страны должен гарантировать равенство возможностей для всех граждан. Казахстанский лидер также заявил, что в стране будет совершена политическая трансформация, цель которой искоренить фаворитизм и монополии.

Напомним, после начала январских беспорядков в Казахстане Токаев лишил руководящих полномочий, которые тогда оставались у первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Также действующий глава республики снял с высоких постов родственников экс-президента.