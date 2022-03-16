Санкт-Петербург, 16 марта, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге поздравили с 33-летием военнослужащего отряда специального назначения Росгвардии капитана Юрий Я., проходящего лечение после ранения, полученного в ходе специальной военной операции на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Боец Росгвардии

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Как сообщили 15 марта в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии, военнослужащего поздравили замкомандующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Денис Ермаков, офицеры и ветераны Росгвардии.

«Офицер получил слепое осколочное ранение, но до конца выполнил боевую задачу, — отметили в пресс-службе. — Он представлен командованием к награждению государственной наградой».