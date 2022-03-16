Владивосток, 16 марта, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В Приморье зафиксировано 62 798 различных вакансий. Больше всего требуются специалисты строительной сферы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Строители

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Отмечается, что в целом ситуация на рынке труда Приморья стабильная. И даже если возникнут риски ее ухудшения, краевому центру занятости населения есть что предложить населению.

Наибольшая потребность в работниках заявлена в сфере строительства, обрабатывающих производствах, сельском и лесном хозяйствах, охоте, рыболовстве и рыбоводстве.

Около 68% от общего количества заявленных вакансий приходятся на рабочие профессии. Так, чаще всего востребованы бетонщик, арматурщик, плотник, водитель автомобиля, повар, штукатур, монтажник и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону доступно более 17 тыс. вакансий в разных отраслях, включая обрабатывающие производства, а также транспортную сферу, торговлю, строительство.