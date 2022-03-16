Симферополь, , 08:56 — REGNUM Крым возобновил экономические отношения с Херсонской областью, сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов.

Владимир Константинов Crimea.gov.ru

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«С приграничной Херсонской областью отношения уже возобновляются. Один запуск Северо-Крымского канала чего стоит. По мере того как фронт будет от нее отодвигаться, они неизбежно будут нарастать», — приводит слова Константинова РИА Новости.

Он отметил, что помимо экономических связей, Херсонской области оказывается гуманитарная помощь.

Константинов пояснил, что Крым примет участие в процессе денацификации не только Херсонской области, но и других регионов Украины.