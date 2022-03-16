Калуга, 16 марта, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В Калужской области создан программно-аппаратный комплекс интеллектуального управления стадом крупного рогатого скота, который с помощью датчиков способен отслеживать состояние здоровья коров, удои и продуктивность. Это полная альтернатива западным аналогам, сообщил в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.

Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» Программно-аппаратный комплекс интеллектуального управления стадом

«Комплекс Milk It — разработка IT-компаний из Калуги и Обнинска. Версия 1.0 комплекса успешно прошла приёмку на экоферме в Ферзиковском районе. Это на все 100% отечественный продукт и полная альтернатива западным аналогам. Кроме того, это отличный пример производственной кооперации между калужскими компаниями. Сельхозпроизводители из российских регионов уже интересуются калужской разработкой», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, московским промышленным предприятиям стала доступна альтернативная программная платформа от российского разработчика. Программное обеспечение позволяет обеспечивать бесперебойную работу столичных организаций и ускорить процесс импортозамещения в сфере IT-технологий.