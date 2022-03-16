Сеул, 16 марта, 2022, 08:55 — ИА Регнум. С 17 по 21 марта премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гём посетит Турцию и Катар. Об этом сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, премьер-министр Южной Кореи посетит Стамбул по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В ходе визита в Турцию Ким Бу Гём встретится с вице-президентом Фуатом Октайем и бизнесменами, а также примет участие в церемонии открытия самого длинного подвесного моста в мире, который протянулся через пролив Дарданеллы на 3563 метра.

В Катаре Ким Бу Гём проведет встречу со своим коллегой Халидом бен Халифа бен Абдулазизом аль-Тани, с которым обсудит вопросы развития двустороннего сотрудничества, прежде всего, в сфере энергетики.