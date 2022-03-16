Нур-Султан, , 09:01 — REGNUM Казахстану нужен переход от суперпрезидентской республики к республике с сильным парламентом. Об этом казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил в своём послании к народу, выступая на совместном заседании парламента.

Казахстан Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он подчеркнул, что в стране должна измениться форма правления, Казахстану нужны выверенные шаги по переустройству политической модели развития. Это необходимо для оптимального баланса властных институтов и устойчивого развития.

«Речь, прежде всего, идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом», — сказал Токаев.

Казахстанский лидер также предложил законодательно запретить главе государства находиться в составе какой-либо партии в период исполнения полномочий. Тогда политическая конкуренция партий вырастет, условия для развития всех партий станут равными, пояснил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о кадровых перестановках в командовании вооружённых сил Казахстана.

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