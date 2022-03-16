Тегеран, 16 марта, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Не менее 13 человек погибли во время торжеств, связанных с празднованием традиционного праздника огня в Иране. Об этом 15 марта сообщило издание Sözcü со ссылкой глава Организации по чрезвычайным происшествиям республики Джафара Миадфара.

JerzyGorecki Огонь

Еще 814 человек пострадали в ходе инцидентов, связанных с этим праздником. Среди них 345 пострадавших получили ожоги. 20 человек находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Кроме того, в магазине фейерверков в Тегеране вспыхнул пожар из-за использованной во время торжеств пиротехники. Чаршанб-е Сури отмечается перед праздником прихода весны Навруз.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января в результате давки во время религиозного праздника в индийском штате Джамму и Кашмир погибли 12 человек и еще 13 — получили травмы.