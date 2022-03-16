Токаев предложил изменить в Казахстане форму правления
Астана, 16 марта, 2022, 08:54 — ИА Регнум. С предложением перехода в Казахстане от суперпрезидентской формы правления к модели президентской республики при сильном парламенте выступил 16 марта президент страны Касым-Жомарт Токаев в ходе своего послания к казахстанскому народу на совместном заседании палат парламента.
По словам Токаева, стране необходимы выверенные шаги по переустройству политической модели ее развития.
«Речь, прежде всего, идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. Такая система обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне сотрудники Генеральной прокуратуры Казахстана выявили завуалированную схему торговли детьми в стране.