Астана, 16 марта, 2022, 08:54 — ИА Регнум. С предложением перехода в Казахстане от суперпрезидентской формы правления к модели президентской республики при сильном парламенте выступил 16 марта президент страны Касым-Жомарт Токаев в ходе своего послания к казахстанскому народу на совместном заседании палат парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

По словам Токаева, стране необходимы выверенные шаги по переустройству политической модели ее развития.

«Речь, прежде всего, идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. Такая система обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне сотрудники Генеральной прокуратуры Казахстана выявили завуалированную схему торговли детьми в стране.