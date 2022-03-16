Уфа, 16 марта, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Требования к животноводческим помещениям намерены усилить в Башкирии. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба государственного собрания Башкирии.

Фото Алексея Гусева Коровы

Соответствующие изменения в региональный закон о ветеринарии намерены внести депутаты регионального парламента.

«Законопроектом уточняются требования к проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов животноводства и сооружений, предназначенных для производства и хранения продукции животного происхождения», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

По его словам, целью законопроекта является обеспечение эпизоотического благополучия республики.

«Прошлый год выдался непростым для животноводов республики. Ситуация с распространением опасных для животных болезней на территории нашей страны была и остается напряженной. Особую обеспокоенность вызывают такие заболевания, как африканская чума свиней, ящур, лейкоз крупного рогатого скота. Они представляют большую угрозу целым сельхозпредприятиям и способны нанести экономический урон всему животноводству республики», — напомнил Толкачев.

Он отметил, что эпизоотическое благополучие Башкирии в значительной степени зависит от соблюдения ветеринарных требований к содержанию скота. При этом учет требований на этапе проектирования и строительства животноводческих сооружений и помещений, где хранится и производится продукция животноводства, уменьшит темпы распространения опасных инфекций

Проектом закона также уточняется терминология, которая используется в отдельных положениях закона.