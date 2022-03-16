Новосибирск, , 08:51 — REGNUM В Новосибирской области зафиксированы попытки завысить цены на всех этапах от отдельных производителей до поставщиков. Об этом сегодня, 16 марта, сообщил глава региона Андрей Травников.

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«Фиксируется необоснованное увеличение запасов в торговых сетях, — уточнил он. — Мы реагируем на все факты, в том числе на сигналы из отдаленных сёл».

Ранее Травников заявил, что что в Новосибирской области дефолт не прогнозируется.

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