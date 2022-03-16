Саратов, 16 марта, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Жители Саратова практически ежедневно обращаются за медицинской помощью после нападения безнадзорных собак. Об очередном происшествии стало известно из интернет-публикации, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Собака

Согласно выявленной информации, 14-летнего мальчика госпитализировали в медучреждение с травмами, полученными в результате укусов бродячей собаки. По словам ребенка, животное на мальчика напало 14 марта около дома №186 по улице Огородная.

По факту происшествия организована доследственная проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 11 марта у дома №29 на улице Пензенской в Саратове бездомная собака напала 13-летнего мальчика. 12 марта в поселке Завокзальном на улице Посадского пострадал от собаки 12-летний мальчик.

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