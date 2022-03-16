Москва, , 08:48 — REGNUM Министерство обороны России обнародовало кадры бронетехники и автомобильной военной техники украинских формирований ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) комплекса «Иноходец».

Министерство обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

На кадрах показан полёт одного из аппаратов. На «Иноходец» нанесён пустынный камуфляж, а под фюзеляжем подвешен контейнер с управляемой ракетой Х-БЛПЛА. В ролике демонстрируется момент удара по технике ВФУ — видно точное попадание по боевой машине.

Как сообщало ИА, Министерство обороны России опубликовало видео ликвидации военной техники и складов с боеприпасами в Черниговской области.