Москва, 16 марта, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Министерство обороны России обнародовало кадры бронетехники и автомобильной военной техники украинских формирований после поражения ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) комплекса «Иноходец».

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

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На кадрах показан полёт одного из аппаратов. На «Иноходец» нанесён пустынный камуфляж, а под фюзеляжем подвешен контейнер с управляемой ракетой Х-БЛПЛА. В ролике демонстрируется момент удара по технике ВФУ — видно точное попадание по боевой машине.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России опубликовало видео ликвидации военной техники и складов с боеприпасами в Черниговской области.