Эрзинский район, Тыва, 16 марта, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Туве двое братьев предстанут перед судом за убийство двух человек и покушение на убийство третьего. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, преступление произошло в Эрзинском районе 28 мая.

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По данным ведомства, рано утром пьяные обвиняемые заподозрили соседей по стойбищу в неправомерном использовании земельного участка.

«После этого в ходе возникшей ссоры один из обвиняемых прикладом ружья, кулаками и ногами начал наносить многочисленные беспорядочные удары потерпевшим, после чего к нему присоединился второй обвиняемый, вооруженный саперной лопатой», — отметили в управлении.

В результате один из потерпевших скончался на месте, второй — в больнице. Третью жертву нападения врачам удалось спасти, в связи с чем умысел братьев на его убийство не был доведён до конца.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.