Владивосток, , 09:34 — REGNUM Во Владивостоке уроженец Украины сжег дорогой автомобиль работодателя. По мнению владельца элитного авто, мужчина это сделал на почве ненависти к русским.

Горящий автомобиль Jason Bolonski

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По информации «АиФ-Приморье», работник жил на территории частного дама 12 лет в отдельном, специально для него построенном доме. Работал сторожем и помогал по хозяйству, получал зарплату.

«Когда-то мы помогли ему с жильем и работой, построили для него дом со всеми удобствами и техникой на нашем участке, доверяли ему, как члену семьи. У него были ключи от всех построек и ворот, хорошие условия и доверительные отношения со всеми нашими родными и друзьями, включая детей и внуков. Когда у него подошел пенсионный возраст, мы прописали его по нашему адресу и помогли оформить пенсию», — рассказал пострадавший.

После 24 февраля мужчина сильно изменился, появились вспышки гнева, угрозы, он перестал здороваться и саботировал работу. Работодатель принял решение расстаться с ним, но все тянул.

8 марта, когда семья была в гостях у друзей на соседнем участке, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил бензином стоящий в гараже автомобиль, и поджег его. Далее он собирался поджечь дом и генератор с дизельным топливом, но не успел. Увидев с соседнего участка пылающий гараж, семья оперативно вернулась и вызвала пожарных и полицию. Полицейские увезли поджигателя.

Владелец сгоревшего авто считает, что столкнулся с явным экстремизмом:

«Он кричал мне, что ненавидит нас, потому что мы русские, что нас надо уничтожить, а начать с нашей семьи, выкрикивал в мой адрес угрозы, говорил: «нас таких много, скоро мы захватим Владивосток и будем сдирать с вас шкуру живьем». По моему мнению, это настоящий экстремизм, «бандеровские» лозунги».

Поджигателя задержали на 2 месяца, идет следствие.

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