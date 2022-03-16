Джакарта, 16 марта, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, передает CNN Indonesia.

(сс) Prabowo Subianto Прабово Субианто

Об этом сообщил Прабово Субианто, загрузив в свой аккаунт в Instagram утром 16 марта совместное фото с Эммануэлем Макроном.

Министр поблагодарил Макрона за приглашение в Елисейский дворец.

«От имени министерства обороны Индонезии я хотел бы поблагодарить президента Французской Республики Эммануэля Макрона за приглашение на встречу», — написал Прабово Субианто в своем аккаунте в Instagram.

Ранее Прабово Субианто нанес визит вежливости в Грецию, где встретился с министром обороны страны. На встрече обсуждалось расширение оборонного сотрудничества между двумя странами и другие стратегические вопросы, связанные с обороной. Индонезия и Греция сотрудничают в оборонной промышленности с 2015 года. Это сотрудничество направлено на то, чтобы сделать процесс передачи технологий более оптимальным.