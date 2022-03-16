Белогорск, Амурская область, 16 марта 2022, 08:50 — REGNUM Ситуация с теплоснабжением домов и социальных учреждений Белогорска Амурской области близка к критической. Об этом заявил в своём телеграм-канале 16 марта мэр города Станислав Мелюков.
В бюджете главного городского теплоснабжающего предприятия образовался огромный кассовый разрыв. Его причина — разница между заложенной при формировании тарифа стоимостью мазута и его фактической ценой.
Как сообщало ИА REGNUM, аналогичные сложности возникали в начале отопительного сезона в Еврейской автономии. Регион получил на стабилизацию ситуации 900 млн рублей из федерального бюджета.